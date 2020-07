Liga - Griezmann et le Barça réagissent à Villarreal !

Sous pression suite à la courte victoire obtenue par le Real Madrid sur le terrain de l'Athletic Bilbao (1-0) un peu plus tôt dans la journée, le FC Barcelone n'a pas flanché face au Villarreal CF en cette 34ème journée de Liga. En effet, ce dimanche soir au Madrigal, les Blaugranas de Quique Setién ont rendu une copie consistante pour dominer le sous-marin jaune (1-4). Dès les toutes premières minutes du match, le Barça s'est montré menaçant et, sur un déboulé côté gauche, Jordi Alba a provoqué le but contre son camp du malheureux Pau Torres (4ème). Un avantage qui s'est avéré de courte durée puisque le sous-marin jaune a recollé à peine dix minutes plus tard via Gerard Moreno, à la conclusion d'une belle action (14ème). Rattrapés au tableau d'affichage, les Catalans n'ont pas vraiment douté, reprenant très vite leur marche en avant.

Ainsi, sur un rush solitaire de Lionel Messi, Luis Suarez a remis les siens en tête d'une belle frappe enroulée du droit (20ème). Bousculé jusqu'à la pause, le Barça est finalement parvenu à réaliser le break avant le retour aux vestiaires sur un sublime lob signé Antoine Griezmann, subtilement décalé par Lionel Messi (45ème). Après la reprise, les hommes de Quique Setién ont conservé la maîtrise des débats, n'étant que très peu inquiétés par un Villarreal bien moins inspiré qu'en première mi-temps. En toute fin de match, Ansu Fati s'est même permis d'alourdir l'écart (87ème). Grâce à ce succès mérité et rassurant, le Barça conforte sa deuxième place au classement (73 points) et revient donc à quatre unités du Real Madrid (77 points), à quatre journées de la fin. Le Villarreal CF concède, lui, sa première défaite depuis la reprise mais reste cinquième (54 points).

Liga - 34e Journée Villarreal 1 - 41 - 3 FC Barcelone Gerard Moreno 14'

3' Pau Torres (CSC)

20' L. Suárez

45' A. Griezmann

86' Anssumane Fati



LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 3 juillet

Atlético Madrid - Real Majorque : 3-0

Samedi 4 juillet

Celta Vigo - Betis Séville : 1-1

Real Valladolid - Deportivo Alavés : 1-0

Grenade - Valence CF : 2-2

Dimanche 5 juillet

Athletic Bilbao - Real Madrid : 0-1

Espanyol Barcelone - CD Leganés : 0-1

Osasuna - Getafe : 0-0

Villarreal CF - FC Barcelone : 1-4

Lundi 6 juillet