Liga - João Félix brille encore, l'Atlético s'impose à Osasuna

En déplacement à Pampelune, l'Atlético Madrid a disposé d'Osasuna (1-3), ce samedi en début de soirée lors de la 8ème journée de Liga. Déjà auteur d'un doublé en Ligue des Champions face au RB Salzbourg (3-2) mardi soir, João Félix a remis le couvert dans la capitale de la Navarre (43ème sur penalty, 69ème). Le Portugais aurait même pu inscrire un triplé mais a manqué son second penalty du match, l'expédiant sur la barre transversale (48ème). Lucas Torreira, entré à la place du Lusitanien (85ème), a inscrit le troisième et dernier but de son équipe (89ème), qui grimpe à la troisième place du classement (14 points) avec cette belle victoire. Osasuna, qui avait réduit la marque grâce à Ante Budimir (80ème), recule au neuvième rang (10 points) suite à ce revers.

Liga - 8e Journée Osasuna 1 - 30 - 1 Atlético Madrid A. Budimir 80'

43' Joao Félix (P.)

69' Joao Félix

88' L. Torreira



