Liga - Karim Benzema élu meilleur joueur de la saison 2019-2020 !

Chaque année, le quotidien Marca récompense le meilleur joueur de Liga avec le prix Alfredo Di Stefano. Pour la saison 2019/2020, le Real Madrid est à l'honneur, car c'est Karim Benzema (32 ans) qui a été élu meilleur joueur. Auteur de 21 buts et 8 passes décisives en 37 matchs de Liga la saison dernière, l'attaquant du Real Madrid, en grande forme depuis la reprise du championnat en juin dernier, met fin à une domination de 12 ans de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour ce trophée. A noter également les récompenses de Thibaut Courtois (meilleur gardien) et Zinedine Zidane (meilleur entraîneur) par le média espagnol.