Liga - Karim Benzema offre le derby de Madrid au Real !

Le derby entre Real Madrid et l'Atlético Madrid, disputé ce samedi après-midi au Santiag-Bernabéu lors de la 22ème journée de Liga, ne restera clairement pas dans les annales. Très tendu et pauvre en occasion franche, ce match entre rivaux historiques a finalement, et logiquement, tourné en faveur des Merengue, notamment sous l'impulsion du bon coaching réalisé par Zinédine Zidane. Le technicien français, de son banc de touche, a dû savourer l'unique but de cette partie, inscrit sur une action 100% tricolore. Parfaitement trouvé dans son couloir gauche, Ferland Mendy a déployé un centre millimétré du pied gauche.

Aux six mètres, Karim Benzema a alors placé son plat du pied droit en opposition pour envoyer le cuir dans les filets et ne laisser aucune chance à Jan Oblak (56ème). LA petite éclaircie de ce derby certes rythmé mais globalement décevant. Grâce à ce court succès, le Real Madrid (49 points) confirme sa très bonne forme du moment et prend provisoirement six points d’avance sur le FC Barcelone (43 points), qui accueillera Levante dimanche soir (21 heures). L'Atlético et Diego Simeone, qui ont eu les occasions pour ouvrir la marque en première mi-temps, restent bloqués au cinquième rang (38 points).

Liga - 22e Journée Real Madrid 1 - 00 - 0 Atlético Madrid K. Benzema 56'



LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 1 février

Grenade - Espanyol Barcelone : 2-1

Real Madrid - Atlético Madrid : 1-0

18h30 : Real Majorque - Real Valladolid

21h : Valence CF - Celta Vigo

Dimanche 2 février

12h : Leganés - Real Sociedad

14h : Eibar - Betis Séville

16h : Athletic Bilbao - Getafe

18h30 : FC Séville - Deportivo Alavés

18h30 : Villarreal CF - Osasuna

21h : FC Barcelone - Levante