Liga - Karim Benzema porte encore le Real Madrid face à Eibar

Le Real Madrid a souffert à Eibar ce dimanche, en clôture de la 14ème journée de championnat (3-1). Pourtant, les Merengue se sont rendus le début de match facile en menant 2-0 au bout de 13 minutes, grâce à Karim Benzema (6ème) et Luka Modric (13ème), sur un service du Français. Mais Eibar (11ème) a de la ressource et réduit la marque à la demi-heure de jeu grâce à Kike Garcia. Résultat, les locaux ont ensuite donné du fil à retordre aux Madrilènes, qui ont finalement tué le match à la 90+2ème par l'intermédiaire de Lucas Vazquez, sur un nouveau service de Benzema. Le Real, avec deux matches en plus, recolle à l'Atlético de Madrid, en tête de la Liga.

Liga - 14e Journée Eibar 1 - 31 - 2 Real Madrid Kike 28'

6' K. Benzema

13' L. Modric

92' Lucas Vázquez



