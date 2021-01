Liga - L'Atlético continue son rythme d'enfer en battant Valence

Premier du championnat avec 7 points d'avance sur le Real Madrid (et deux matchs de retard), l'Atlético de Madrid s'est offert un septième succès de rang en Liga face à Valence (3-1), ce dimanche. Pourtant, Valence a ouvert la marque sur une frappe splendide d'Uros Racic (13ème) mais les Colchoneros, emmenés par un excellent João Félix, ont égalisé. Le Portugais a marqué sur corner (23ème), avant d'offrir un caviar pour Luis Suarez en deuxième mi-temps (54ème). À 20 minutes de la fin, Correa a participé à la fête en marquant le troisième et dernier but.

Liga - 20e Journée Atlético Madrid 3 - 11 - 1 Valence Joao Félix 23'

L. Suárez 54'

A. Correa 72'

11' U. Racic



LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 22 janvier

Levante - Real Valladolid : 2-2

Samedi 23 janvier

Huesca - Villarreal CF : 0-0

FC Séville - Cadix : 3-0

Real Sociedad - Betis Séville : 2-2

Deportivo Alavés - Real Madrid : 1-4

Dimanche 24 janvier

Osasuna - Grenade : 3-1

Elche - FC Barcelone : 0-2

Celta Vigo - SD Eibar : 1-1

Atlético Madrid - Valence CF : 3-1

Lundi 25 janvier