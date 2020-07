Liga - L'Atlético écoeure Majorque

Troisième du championnat espagnol, l'Atlético Madrid avait face à Majorque l'occasion de s'assurer sa place sur le podium à l'issue de cette 34e journée. Un objectif atteint (3-0) grâce notamment à un homme : Alvaro Morata (27 ans). L'attaquant espagnol s'est offert un doublé en première période pour porter les Colchoneros vers la victoire contre une équipe classée dix-huitième de la Liga. Au Wanda Metropolitano, les hommes de Diego Simeone ont profité d'une faute évitable de Sedlar pour bénéficier d'un pénalty (26e). Mais, trop peu concentré, Morata, tireur désigné bute sur Manolo Reina, avant que ce pénalty ne soit retiré pour un mauvais placement des Bermellones. Cette fois-ci, le buteur espagnol dispose d'une deuxième chance et expédie sa frappe dans la lucarne (29e).

Devant grâce à ce joli coup du destin, les Madrilènes subissent les nombreux assauts du frétillant Takefusa Kubo (19 ans), pépite japonaise prêtée par le Real Madrid, avant prendre un avantage plus certain. Suite à une récupération audacieuse de Koke, Marcos Llorente, depuis le couloir droit, dépose un centre fort sur un Morata absolument seul, et auteur d'un doublé (49e). Dans la gestion, l'Atlético ferme la maison, avant de tripler la mise grâce à une très belle demi-volée de Koke (78e) déviée par le malheureux Joan Sastre. Une victoire finalement nette et sans bavure pour des Rojiblancos bien plus appliqués. Avec 62 points, le club madrilène navigue en troisième position, devant Séville (57 points) qui se reçoit Eibar lundi (22h00). De son côté, Majorque restera quoiqu'il arrive lors de cette 34e journée 18e avec 29 unités.

Liga - 34e Journée Atlético Madrid 3 - 02 - 0 Real Majorque Alvaro Morata (P.) 29'

Alvaro Morata 45' +4

Koke 79'



