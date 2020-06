Liga - L'Atlético enchaîne à Levante et s'installe sur le podium

Troisième victoire de rang pour l'Atlético Madrid. Après Osasuna (0-5) et le Real Valladolid (1-0), c'est Levante qui a fait les frais du bel état de forme des coéquipiers de Joao Felix. Sur le banc au coup d'envoi, le jeune portugais a vu ses partenaires prendre l'avantage au quart d'heure de jeu, sur un but contre son camp de Bruno Gonzalez (15ème). Séduisante en première période, la formation madrilène a davantage subi en seconde et aurait pu le payer cher si José Luis Morales n'avait pas trop croisé sa tête, suite à un excellent centre de Tono (79ème). Alvaro Morata aurait pu donner de l'air aux Colchoneros, sur son premier ballon après son entrée en jeu, mais a manqué d'application sur son duel avec Aitor Fernandez (84ème).

Grâce à ce succès, l'Atlético remonte sur le podium avec deux points d'avance sur le FC Séville (4e), tenu en échec par Villarreal lundi soir (2-2), et six sur Getafe (5e) qui, dans le même temps, a partagé les points avec Valladolid (1-1). Le Real et le Barça, qui luttent pour le titre, semblent cependant toujours hors de portée, avec dix longueurs d'avance. Le club culé reçoit d'ailleurs l'Athletic Bilbao, en fin de soirée, pour tenter de prendre provisoirement le large sur les Merengue, qui accueilleront Majorque mercredi.

Liga - 31e Journée Levante 0 - 10 - 1 Atlético Madrid 15' Bruno González (CSC)



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE LIGA

Lundi 22 juin

Villarreal - FC Séville : 2-2

Leganés - Grenade : 0-0

Mardi 23 juin

Levante - Atlético Madrid : 0-1

Real Valladolid - Getafe : 1-1

22h : FC Barcelone - Athletic Bilbao

Mercredi 24 juin

19h30 : Deportivo Alavés - Osasuna

19h30 : Real Sociedad - Celta Vigo

22h : Real Madrid - Real Majorque

Jeudi 25 juin