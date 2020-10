Liga - L'Atlético et Villarreal se neutralisent

À l'occasion de la 5ème journée de Liga, l’Atlético Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge face au Villarreal CF (0-0). En manque d'idée, les protégés de Diego Simeone et ont même flirté avec la défaite. Sans une parade sublime et décisive de Jan Oblak, devant Mario Gaspar, les Colchoneros se seraient inclinés. Suite à ce partage des points, le nouveau club de Luis Suarez, très peu en vue en ce samedi après-midi, grimpe provisoirement au dixième rang (5 points, deux matches en moins). Le sous-marin jaune, lui, s'empare temporairement de la tête du classement (8 points).

LES RÉSULTATS DE LA 5E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 3 octobre

Real Valladolid - Eibar SD : 1-2

Atlético Madrid - Villarreal CF : 0-0

18h30 : Elche - Huesca

18h30 : Real Sociedad - Getafe

21 heures : Valence CF - Betis Séville

Dimanche 4 octobre