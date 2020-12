Liga - L'Atlético fait le strict minimum face à Getafe

Pour ce dernier match de l'année 2020, l'Atlético Madrid a terminé en beauté avec une victoire à domicile face à Getafe 1-0. Dans une rencontre très serrée, où les attaquants n'ont pas forcément été très en vue, Luis Suarez a offert le succès aux siens à la 20ème minute. L'Uruguayen est à la conclusion d'un coup-franc joué à deux par Lemar et Carrasco et botté parfaitement par le Belge dans la surface. El Pistolero dépose alors le cuir au fond des filets avec une jolie tête ! Au classement, l'Atlético conserve sa première place et prend 3 points d'avance sur le Real (deux matchs d'avance), qui joue ce soir. À noter que Diego Simeone fêtait sa 500ème avec le club hispanique.

Liga - 16e Journée Atlético Madrid 1 - 01 - 0 Getafe L. Suárez 20'



LES RÉSULTATS DE LA 16E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 29 décembre

FC Séville - Villarreal CF : 2-0

FC Barcelone - SD Eibar : 1-1

Cadix - Real Valladolid : 0-0

Levante - Betis Séville : 4-3

Mercredi 30 décembre

Grenade - Valence CF : 2-1

Atlético Madrid - Getafe : 1-0

Celta Vigo - Huesca : 2-1

21h30 : Elche - Real Madrid

Mercredi 31 décembre