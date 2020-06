Liga - L'Atlético inflige une manita à Osasuna !

Après un match nul (1-1) face à Bilbao ce week-end, l'Atlético Madrid s'est bien repris face à Osasuna. À l'extérieur, les hommes de Diego Simeone n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires (5-0), le succès le plus large de leur saison. Après un but de João Félix en première période (1-0, 27ème), les Madrilènes ont fait toute la différence dans le second acte, en inscrivant les quatre autres buts.

L'attaquant portugais, recruté pour 126 millions d'euros cet été, s'est tout d'abord offert un doublé, sur un service parfait de Diego Costa (2-0, 56ème). El Cholo a ensuite profité de cette avance pour faire tourner son effectif et ses remplaçants ont fait la différence : Marcos Llorente (3-0, 79ème), Alvaro Morata (4-0, 83ème) et Yannick Ferreira-Carrasco (5-0, 88ème).

Liga - 29e Journée Osasuna 0 - 50 - 1 Atlético Madrid 27' Joao Félix

56' Joao Félix

79' Marcos Llorente

82' Alvaro Morata

88' Y. Ferreira Carrasco



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE LIGA

Lundi 15 juin

Levante - FC Séville : 1-1

Betis Séville - Grenade : 2-2

Mardi 16 juin

Getafe - Espanyol : 0-0

Villarreal - Majorque : 1-0

Barcelone - Leganés : 2-0

Mercredi 17 juin

Valladolid - Celta Vigo : 0-0

Eibar - Athletic Bilbao : 2-2

Osasuna - Atlético Madrid : 0-5

Jeudi 18 juin

19h30 : Alavés - Real Sociedad

22h00 : Real Madrid - Valence