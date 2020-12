Liga - L'Atlético Madrid dispose de la Real Sociedad et conforte sa place de leader

Ce mardi soir, l'Atlético Madrid a remporté l'affiche de la 15ème journée de Liga face à la Real Sociedad (0-2). Dans cette partie, les Colchoneros ont réussi à faire la différence peu après la reprise grâce à Mario Hermoso (49ème). À l'entame du dernier quart d'heure de jeu, Marcos Llorente a réalisé le break pour mettre fin à tout suspense (74ème). Grâce à ce succès, les hommes de Diego Simeone confortent leur place de leader au classement (32 points) et prennent provisoirement trois unités d'avance sur leur voisin et rival, le Real Madrid, deuxième (29 points). De son côté, le club basque marque le pas et reste sur la troisième marche du podium (26 points).

Liga - 15e Journée Real Sociedad 0 - 20 - 0 Atlético Madrid 49' Mario Hermoso

74' Marcos Llorente



LES RÉSULTATS DE LA 15E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 22 décembre

Elche - Osasuna : 2-2

Valence CF - FC Séville : 0-1

Real Sociedad - Atlético Madrid : 0-2

Huesca - Levante : 1-1

22 heures : Real Valladolid - FC Barcelone

22 heures : Villarreal CF - Athletic Bilbao

Mercredi 23 décembre