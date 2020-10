Liga - L'Atlético Madrid dispose du Betis Séville

Dans le cadre de la 7ème journée de Liga, l'Atlético Madrid a pris le meilleur sur le Betis Séville (2-0), ce samedi à l'Estadio Wanda Metropolitano. Dans cette partie, les Colchoneros ont fait la différence peu après le retour des vestiaires via Marcos Llorente (46ème). En supériorité numérique suite à l'expulsion de Martin Montoya (74ème), les protégés de Diego Simeone ont mis fin à tout suspense dans les derniers instants du match grâce à une nouvelle réalisation de Luis Suarez (90ème+1). Avec ce succès, l'Atlético grimpe de six rangs et s'installe provisoirement à la deuxième place du classement (11 points), à deux unités du leader, le Real Madrid (13 points). Les Verdiblancos, eux, reculent au dixième rang (9 points).

Liga - 7e Journée Atlético Madrid 2 - 00 - 0 Bétis Séville Marcos Llorente 46'

L. Suárez 91'



LES RÉSULTATS DE LA 7E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 23 octobre

Elche - Valence CF : 2-1

Samedi 24 octobre

FC Barcelone - Real Madrid : 1-3

FC Séville - SD Eibar : 0-1

Atlético Madrid - Betis Séville : 2-0

Dimanche 25 octobre

14 heures : Real Valladolid - Deportivo Alavés

16 heures : Cadix - Villarreal CF

18h30 : Getafe - Grenade

21 heures : Real Sociedad - Huesca

Lundi 26 octobre