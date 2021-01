Liga - L'Atlético Madrid domine Séville et s'envole en tête du classement !

En match en retard de la 1ère journée de Liga, l'Atlético Madrid a disposé du FC Séville (2-0), ce mardi soir à l'Estadio Wanda Metropolitano. Dans cette rencontre du haut du tableau, les Colchoneros ont très vite pris les devants grâce à Angel Correa, buteur sur une frappe en pivot du gauche peu après le quart d'heure de jeu (17ème). Saul Niguez, d'un tir du gauche à ras de terre décoché des seize mètres, plein axe, a ensuite réalisé le break à l'entame du dernier quart d'heure (76ème).

Solides et efficaces, les protégés de Diego Simeone confortent leur première place au classement (41 points) suite à ce beau succès. Les Matelassiers, avec deux matches en moins sur le Real Madrid et le FC Barcelone, comptent désormais quatre unités d'avance sur la Casa Blanca, deuxième (37 points), et sept sur le club catalan, troisième (34 points). La formation andalouse, quant à elle, reste bloquée à la sixième position (30 points).