Liga - L'Atlético Madrid freiné par Levante

L'Atlético Madrid avance au ralenti ! Premiers de Liga avec une belle petite avance (5 points sur le Real), les Colchoneros ont pris un point supplémentaire ce mercredi, en match en retard de la 2ème journée. Face à Levante (1-1), les hommes de Diego Simeone se sont fait surprendre par l'ouverture de score de Bardhi (17ème). S'ils ont égalisé avant la pause, par l'intermédiaire de Marcos Llorente (37ème), les Madrilènes n'ont pas réussi à trouver le chemin de la victoire dans le second acte. En toute fin de match, Jan Oblak sort une parade réflexe pour conserver ce point du nul. Au classement, l'Atlético a 6 points d'avance sur le Real Madrid (qui a un match en plus), et 9 sur le Barça.

