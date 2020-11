Liga - L'Atlético Madrid met fin à la malédiction, le Barça rechute

À l'Estadio Wanda Metropolitano, l'Atlético Madrid, sérieux et appliqué à défaut d'être génial, s'est imposé face au FC Barcelone (1-0), ce samedi soir dans une des affiches de la 10ème journée de Liga. L'unique réalisation de cette partie, globalement très décevante, a été inscrite dans le temps additionnel du premier acte par Yannick Carrasco, qui a profité d'une sortie hasardeuse et incompréhensible de Marc-André ter Stegen à 40 mètres de son but pour faire mouche (45ème+3). En seconde mi-temps, les Blaugranas d'Antoine Griezmann, titulaire, ont tenté de recoller, en vain.

Grâce à cette courte victoire, les Colchoneros de Diego Simeone, qui ont enfin dompté le club catalan (première victoire à domicile en Liga face au Barça depuis 10 ans mais aussi tout premier succès pour le technicien argentin en 18 matches), grimpent à la deuxième place du classement (20 points) et reviennent à hauteur de la Real Sociedad, toujours leader (20 points). Les protégés de Ronald Koeman, qui ont perdu Gerard Piqué (genou, 59ème) et Sergio Roberto (jambe droite, 90ème+2) sur blessures, reculent eux au dixième rang (11 points) et continuent d'inquiéter.

LES RÉSULTATS DE LA 10E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 20 novembre

Osasuna - Huesca : 1-1

Samedi 21 novembre

Levante - Elche : 1-1

Villarreal CF - Real Madrid : 1-1

FC Séville - Celta Vigo : 4-2

Atlético Madrid - FC Barcelone : 1-0

Dimanche 22 novembre

14 heures : SD Eibar - Getafe

16h15 : Cadix - Real Sociedad

18h30 : Grenade - Real Valladolid

21 heures : Deportivo Alavés - Valence CF

Lundi 23 novembre