Liga - L'Atlético Madrid se fait piéger par Levante

L'Atlético Madrid s'est incliné (0-2) face à Levante ce samedi lors de la 24ème journée de Liga. Malgré une importante domination dans le jeu, les hommes de Diego Simeone se sont heurtés à un bloc solide cet après-midi. Les Colchoneros auront pourtant tout tenté en multipliant les frappes (28 tirs) mais sans jamais parvenir à trouver le chemin des filets. Acculés en défense, les Granotes parviennent à ouvrir le score sur leur premier tir cadré après une demi-heure de jeu. Grâce à un centre venu de la gauche repoussé par la défense madrilène, José Luis Morales hérite du ballon à l'entrée de la surface et vient placer une frappe puissante à mis hauteur qui bat Oblak et permet aux siens de mener au score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'Atlético domine toujours et Angel Correa pense égaliser en suivant un astucieux lob d'Hermoso sur le gardien, mais Luis Suarez commet une faute sur un défenseur et l'arbitre de la rencontre annule logiquement le but.

Dans le temps additionnel, tous les Rojiblancos montent sur un corner et même Jan Oblak vient se placer dans la surface de réparation. Le coup de pied de coin est repoussé par la défense et Jorge de Frutos intercepte le ballon pour partir en contre. L'Espagnol traverse sa moitié de terrain et tente une frappe depuis la ligne médiane en étant très excentré sur la droite. Le cuir vient tranquillement rentrer dans les cages du portier slovène qui était resté aux avant-postes. Grâce cette victoire, Levante fait son retour dans la première partie de tableau (8ème, 31 points) et compte désormais dix points d'avance sur la zone rouge. L'Atlético Madrid (1er, 55 points), de son côté, reste leader du championnat mais laisse l'occasion au Real Madrid de revenir à trois points en cas de victoire ce week-end.

Liga - 24e Journée Atlético Madrid 0 - 20 - 1 Levante 30' Mario Hermoso (CSC)

95' Jorge De Frutos



LES RÉSULTATS DE LA 24ÈME JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 19 février

Real Bétis - Getafe : 1-0

Samedi 20 février

Elche - Eibar : 1-0

Atlético Madrid - Levante : 0-2

18 heure 30 : Valence - Celta Vigo

21 heures : Real Valladolid - Real Madrid

Dimanche 21 février

14 heure : FC Barcelone - Cadix

16 heures 15 : Real Sociedad - Deportivo Alavés

18 heures 30 : Huesca - Grenade

21 heures : Athletic Bilbao - Villarreal

