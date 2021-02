Liga - L'Atlético Madrid se relance en battant Grenade

Tenus en échec en début de semaine face au Celta Vigo (2-2), les joueurs de l'Atlético Madrid ont repris leur marche en avant en s'imposant (1-2) sur la pelouse de Grenade dans le cadre de la 23ème journée. D'une frappe de 25 mètres, Marco Llorente a débloqué la situation peu après l'heure de jeu pour les Colchoneros (63ème), mais Herrera a égalisé seulement trois minutes plus tard pour les Andalous (66ème). Les hommes de Simeone s'en sortent finalement grâce à Correa. Servi par Llorente, l'attaquant argentin voit sa frappe être déviée avant de rentrer dans le but de Rui Silva (74ème). Avec cette victoire, l'Atleti reste leader de Liga et reprend huit points d'avance sur son dauphin le Real Madrid, le tout avec un match de retard.

