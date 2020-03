Liga - La fédération espagnole propose la même idée qu'Aulas pour terminer la saison

Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole (RFEF), a clairement affiché sa prise de position concernant la suite de la saison en Espagne. Après l'annonce du report de l'Euro 2020 à l'année prochaine, le dirigeant souhaite que la Liga aille à son terme et ne veut pas voir le Barça champion dans un classement figé, comme Aulas avec la Ligue 1. "Tous les clubs doivent disputer tous leurs matchs. Les compétitions doivent se finir si possible avant le 30 juin. Mais si ce n'est pas possible, cette date ne doit pas être un mur infranchissable. Notre position est qu'il faut de la justice, de l'équité. Et ce ne sera le cas que si les équipes disputent toutes leurs rencontres, que si la compétition est remportée sur le terrain. (…) Si les compétitions sont organisées d'une certaine manière, elles doivent finir de cette même manière, vous ne pouvez pas changer les règles en cours de saison. (…) Ce serait une injustice de figer le classement. Une énorme injustice. Parce que le classement d'aujourd'hui ne serait probablement pas le classement à la fin" lâche Rubiales, remonté.

Le président de la RFEF a ensuite évoqué les autres idées pour finir la saison, comme l'hypothèse d'une saison blanche. Visiblement, le dirigeant n'adhère pas du tout à l'idée du Rhodanien. "Certains ont parlé d'une saison nulle. Mais nous ne défendons pas cela non plus. Comment procéderions-nous? Comment enlèverait-on des prix aux équipes qui ont gagné des choses tout au long de la saison? Et pour le troisième scénario, qui consisterait à bloquer le classement après les matchs allers, je n'y crois pas. Ce serait récompenser des équipes qui n'ont même plus ce classement aujourd'hui. Non, je le répète, nous devons finir la saison. Si c'est avant le 30 juin, parfait. Sinon, ce sera après. (…) Nous étendrons le calendrier aussi longtemps que nécessaire. Et cela se fera en coordination avec la Ligue. Nous voulons un accord, parce que c'est un moment historique."