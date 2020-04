Liga - La Ligue, la Fédération et le conseil du sport ont trouvé un accord

Comme dans les autres championnats européens, les instances espagnoles sont face à un véritable casse-tête pour organiser le calendrier en vue d'une éventuelle reprise du championnat. Alors que le confinement est prolongé jusqu'au 9 mai de l'autre côté des Pyrénées, la Fédération espagnole de football (RFEF), la Liga et le conseil espagnol du sport (CDS) se sont réunis samedi à Madrid afin de planifier la suite des événements, notamment la reprise des compétitions. Dans un communiqué, le CDS a affirmé qu'un accord de principe a été trouvé entre toutes les parties.

"Samedi, une rencontre a eu lieu au Viana Palace entre le CSD, la RFEF et La Liga avec pour objectif de prendre en charge la situation que la crise du Covid-19 a causée sur le football et le sport espagnol. Les participants - Irene Lozano, Luis Rubiales et Javier Tebas - ont discuté pendant huit heures de manière ouverte, honnête et constructive. Un accord a été trouvé et couvre les principaux aspects qui touchent le football espagnol dans le contexte de la crise sanitaire. Le CSD veut remercier La Liga et la RFEF pour leur générosité et volonté à parvenir à des accords et de continuer à travailler à court, moyen et long terme pour construire l’avenir du football espagnol après la pandémie" est-il écrit.