Liga - La presse espagnole détruit Antoine Griezmann

Hier soir, Ronald Koeman a connu sa première défaite sur le banc de Barcelone face à Getafe (1-0). Le technicien hollandais a décidé de placer Antoine Griezmann en faux numéro 9, poste que revendiquait l'international tricolore. Cependant, sa prestation plus que moyenne hier, confirme la mauvaise forme de l'attaquant français.

Liga - 6e Journée Getafe 1 - 00 - 0 FC Barcelone Jaime Mata (P.) 56'



La presse espagnole ne l'a pas loupé, en commençant par Sport : "Koeman lui a donné le poste de "faux 9" qu'il demandait, mais il est à peine intervenu dans le match et quand il l'a fait, c'était pour rater une occasion claire". De plus, le quotidien catalan affirme que Griezmann "n'a pas donné l'image du grand footballeur qu'il prétend être" et se montre fataliste concernant son avenir en Catalogne : "Son rêve de réussir au Barça semble s'éloigner un peu plus." L'autre journal pro-Barça, Mundo Deportivo, n'est pas plus tendre avec le champion du monde qui a "été une fois de plus brouillon et imprécis" . Le constat est clair : "Griezmann n'a pas été à la hauteur de la tâche", L'avenir au Barça d'Antoine Griezmann s'obscurcit de plus en plus...