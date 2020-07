Liga - Le 'Pichichi', c'est Lionel Messi !

Lionel Messi entre encore un peu plus dans l'histoire ! Déjà sacré meilleur passeur de la saison en Liga avec 21 offrandes (un nouveau record !), le maître à jouer du FC Barcelone termine également meilleur buteur de l'exercice. Auteur d'un doublé sur la pelouse du Deportivo Alavés (0-5, résumé), ce dimanche lors de la 38ème et dernière journée de championnat, l'Argentin finit avec un total de 25 buts et est sacré "Pichichi" pour la septième fois de sa carrière. Il s'agit, là aussi, d'un record. Karim Benzema (Real Madrid), avec 21 réalisations à son actif, termine deuxième meilleur buteur de la saison espagnole.