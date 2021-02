Liga - Le Barça arrache la victoire face au Bétis

À l'arrachée, le FC Barcelone vient d'obtenir sa sixième victoire consécutive face au Betis Séville ce dimanche soir (3-2). Pourtant, le déplacement en Andalousie a été bien compliqué pour les Catalans, qui ont encaissé l'ouverture du score d'Iglesias juste avant la pause (38ème). Après la pause, Lionel Messi, toujours lui, égalise pour le Barça à l'heure de jeu (59ème), suivi d'un c.s.c de Ruiz qui permet aux Barcelonais d'être devant au score (68ème). Toutefois, les Andalous ont de la réserve et vont égaliser à l'entrée du dernier quart d'heure par Ruiz.

Mais dans ce match à rebondissement, la dernière étincelle est allumée par le Portugais Francisco Trincao, auteur d'une sublime frappe enroulée pleine lucarne (87ème). L'ailier recruté en provenance de Braga l'hiver dernier, et arrivé à Barcelone cet été, se distingue enfin et offre les trois points aux Culés. Au classement, le Barça reprend la 2ème place au Real Madrid, et compte 7 points de retard sur l'Atlético, qui a deux matchs de retard.

Liga - 22e Journée Bétis Séville 2 - 31 - 0 FC Barcelone Borja Iglesias 38'

Víctor Ruíz 75'

59' L. Messi

68' Víctor Ruíz (CSC)

87' Francisco Trincao



LES RÉSULTATS DE LA 22ÈME JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 5 février

Deportivo Alavés - Real Valladolid : 1-0

Samedi 6 février

Levante - Grenade : 2-2

Huesca - Real Madrid : 1-2

Elche - Villarreal CF : 2-2

FC Séville - Getafe : 3-0

Dimanche 7 février

Real Sociedad - Cadix : 4-1

Athletic Bilbao - Valence CF : 1-1

Osasuna - SD Eibar : 2-1

Real Bétis - FC Barcelone : 2-3

Lundi 8 février