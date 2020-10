Liga - Le Barça bute sur Alavés malgré un but de Griezmann

Ce samedi soir, le Barça se déplaçait sur la pelouse du Deportivo Alavés pour le compte de la 8e journée de la Liga. Les Catalans jouaient pour la première fois depuis la démission de Bartomeu. Ce match commençait mal pour les hommes de Ronald Koeman, car Luis Rioja ouvrait le score pour les locaux (31e).

En deuxième mi-temps, les coéquipiers de Lionel Messi devaient réagir pour revenir au score. Les entrées à la pause de Trincao, Pjanic et la pépite Pedri pouvaient changer la donne. Il fallait attendre la 63e minute de jeu, et un but de l'international français Antoine Griezmann, pour que le Barça égalise. Une bonne nouvelle pour l'attaquant tricolore, qui était dans l'oeil du cyclone depuis un certain temps. Le Français marquait un deuxième but 8 minutes plus tard (71e), mais la VAR annulait sa réalisation, l'empêchant d'inscrire un doublé. Finalement, toutes ces actions (25 tirs) et cette possession (80%) ne suffisaient pas pour repartir de l'Estadio de Mendizorroza avec les 3 points (1-1 score final). Le Barça est 12e (8 points), à égalité de points avec son adversaire du soir.

Liga - 8e Journée Deportivo Alaves 1 - 11 - 0 FC Barcelone Luis Rioja 31'

63' A. Griezmann



LES RÉSULTATS DE LA 8E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 30 octobre

SD Eibar - Cadiz : 0-2

Samedi 31 octobre

Real Madrid - Huesca : 4-1

Athletic Bilbao - FC Séville : 2-1

Osasuna - Atlético Madrid : 1-3

Deportivo Alavés - FC Barcelone : 1-1

Dimanche 1 novembre

14 heures : Betis Séville - Elche

16 heures : Celta Vigo - Real Sociedad

18 heures 30 : Grenade - Levante

21 heures : Valence CF - Getafe

Lundi 2 novembre