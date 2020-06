Liga - Le Barça cale à Séville et voit son avance sur le Real diminuer

Le FC Barcelone a été piégé ce vendredi soir sur la pelouse du FC Séville et doit se contenter du partage des points (0-0) dans le cadre de la 30e journée de Liga. Comme souvent cette saison depuis la nomination de Quique Sieten à la tête du Barça, les Catalans, avec un Antoine Griezmann sur le banc au coup d'envoi, ont dominé mais se sont souvent montrés trop brouillons et en manque d'inspiration. Face à un bloc défensif bien en place et permutant parfaitement sur la largeur du terrain, les visiteurs ont confisqué le ballon mais n'ont que très rarement su mettre en danger en première période Vaclik le gardien Andalou, malgré un joli coup-franc de Lionel Messi (21e), mais sauvé sur sa ligne par Jules Koundé.

En seconde période, c'est même le FC Séville qui se montrait le plus dangereux par l'intermédiaire de Lucas Ocampos (55e) et Munir El Haddadi (57e), mais Ter Stegen était impérial sur sa ligne. Les visiteurs manquaient quant à eux cruellement de créativité et d'imagination pour venir percer le verrou sévillan. Après l'entrée de Griezmann à dix minutes du terme, le Barça s'installait un peu plus dans la moitié de terrain de l'équipe de Lopetegui, mais ne se montrait pas plus efficace, et devait même faire face à quelques situations de contre (83e, 90e) mais toutes mal réalisées par le club andalou. Finalement ce partage du score n'arrange personne dans une rencontre d'une faible intensité. Avec ce match nul, le FC Barcelone n'a plus que trois points d'avance sur le Real Madrid qui se déplace ce dimanche (21h00) à la Real Sociedad. Séville de son côté reste troisième, mais ne compte plus que cinq points d'avance sur Getafe, cinquième de Liga. Plus tôt dans l'après-midi, Majorque avait fait match nul face à Leganés (0-0 en ouverture de cette 30e journée, tandis que Villarreal s'est imposé sur la pelouse de Grenade (0-1) grâce à un but de Gerard Moreno (11e).

LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 19 juin

Majorque - Leganés : 1-1

Grenade CF - Villarreal : 0-1

Samedi 20 juin

14h00 : Espanyol Barcelone - Levante

19h30 : Getafe - Eibar

22h00 : Atlético Madrid - Valladolid

Dimanche 21 juin