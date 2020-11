Liga - Le Barça cartonne Osasuna, Messi rend hommage à Maradona

Le FC Barcelone retrouve de sa superbe le temps d'un après-midi. Pour cette journée en mémoire à Diego Maradona, les Catalans ont offert une belle partie en inscrivant 4 buts face à Osasuna. Martin Braithwaite, à la demi-heure de jeu, a ouvert la marque suivi par une sublime volée d'Antoine Griezmann juste avant la pause (42ème). En deuxième mi-temps, Philippe Coutinho a participé à la fête (56ème) avant le quatrième but de Lionel Messi (73ème). La Pulga, d'une frappe limpide du pied gauche hors de la surface, a tenu à rendre hommage à Maradona après son but. L'Argentin a ainsi retiré son maillot pour montrer une tunique d'El Pibe de Oro au Newell's Old Boys.

Liga - 11e Journée FC Barcelone 4 - 02 - 0 Osasuna M. Braithwaite 29'

A. Griezmann 42'

Philippe Coutinho 57'

L. Messi 73'



LES RÉSULTATS DE LA 11E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 20 novembre

Real Valladolid - Levante : 1 - 1

Samedi 21 novembre

Elche - Cadix : 1 - 1

Valence - Atlético Madrid : 0 - 1

Huesca - FC Séville : 0 - 1

Real Madrid - Deportivo Alavés : 1 - 2

Dimanche 22 novembre

FC Barcelone - Osasuna : 4-0

16h15 : Getafe - Athletic Bilbao

18h30 : Celta Vigo - Grenade

21 heures : Real Sociedad - Villarreal

Lundi 23 novembre