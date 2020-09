Liga - Le Barça cartonne Villarreal

Promenade de santé pour le FC Barcelone, ce dimanche, au Camp Nou. En effet, les hommes de Ronald Koeman se sont imposés 4-0 face à Villarreal avec les quatre buts inscrits en première période. Les Catalans ont démarré tambour battant en ouvrant la marque par Ansu Fati dès la 15ème minute. Le jeune attaquant espagnol est à la conclusion d'un bon centre de Jordi Alba. Cinq minutes plus tard, la pépite du centre de formation s'offre un doublé sur un service de Philippe Coutinho (20ème).

En jambes, Fati provoque aussi un pénalty à la demi-heure de jeu (35ème), qui est transformé par l'inévitable Lionel Messi. Avec ce but, la Pulga est devenue le quatrième joueur de l'histoire à inscrire au moins un but lors de 17 saisons consécutives. Le sextuple Ballon d'Or provoque, enfin, le dernier but : un contre-son-camp de Pau Torres juste avant la pause (45ème). En deuxième mi-temps, Ronald Koeman en a profité pour donner du temps de jeu à Ousmane Dembélé ou encore Francisco Trincão, arrivé cet été en provenance de Braga.

Liga - 3e Journée FC Barcelone 4 - 04 - 0 Villarreal Anssumane Fati 15'

Anssumane Fati 19'

L. Messi (P.) 35'

Pau Torres (CSC) 45'



LES RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 26 septembre

Deportivo Alavés - Getafe : 0-0

Valence CF - Huesca : 1-1

Elche - Real Sociedad : 0-3

Betis Séville - Real Madrid : 2-3

Dimanche 27 septembre