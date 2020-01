Liga - Le Barça concède le nul face à l'Espanyol dans le derby de Barcelone

Le FC Barcelone a été repris de justesse par l'Espanyol Barcelone ce samedi soir (2-2) lors de la 19ème journée de Liga. Alors que David Lopez avait ouvert le score pour la lanterne rouge du championnat (23e), les Blaugrana, leaders, ont renversé le match en dix minutes après le retour des vestiaires. Suarez a égalisé (50e) avant d'être à la passe pour le second but inscrit par Vidal (59e). Mais dans les dernières minutes, Wu Lei a glacé Messi et consorts en offrant le point du nul à son équipe (88e). Malgré cet accroc, le Barça reste en tête mais voit le Real Madrid revenir à égalité de points.

Liga - 19e Journée Espanyol Barcelone 2 - 21 - 0 FC Barcelone David López 23'

Wu Lei 88'

50' L. Suárez

59' A. Vidal