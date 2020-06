Liga - Le Barça pointe du doigt l'arbitrage

Décevant face au FC Séville (0-0) ce vendredi soir dans le cadre de la 30e journée de Liga, le FC Barcelone a vu son avance en tête du championnat sur le Real Madrid fondre et pourrait voir les Madrilènes revenir à égalité de point en cas de victoire face à la Real Sociedad ce dimanche soir (20h00). A l'issue du match face au FC Séville, le défenseur Catalan Gerard Piqué s'était exprimé devant la presse, pointant du doigt un soi-disant arbitrage pro Real Madrid en Liga.

"Ce sera très difficile de gagner la Liga, car cela ne dépend pas de nous. Je vois qu'il est difficile pour le Real Madrid de perdre des points, vu comment ces deux journées se sont passées, ce sera difficile." Piqué faisait ainsi référence au but annulé de Rodrigo Moreno lors de la victoire de Madrid face à Valence (3-0) alors que le score était encore vierge, ainsi qu'un léger hors-jeu sur l'ouverture du score de Karim Benzema. Autre Catalan frustré par cette situation, Arturo Vidal avait lui aussi critiqué sur les réseaux sociaux les décisions arbitrales du match entre la Casa Blanca et Valence. Selon nos confrères de Mundo Deportivo, le vestiaire barcelonais serait donc particulièrement énervé par ses faits de jeu et traduit parfaitement l'ambiance un peu pesante que connaît actuellement le Barça, qui a dernièrement du mal à se rassurer dans le jeu.