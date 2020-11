Liga - Le Barça rebondit enfin en étrillant le Betis Séville !

Après quatre matches sans victoire en championnat, le FC Barcelone a enfin renoué avec le bon goût du succès en passant ses nerfs sur le Betis Séville (5-2), au Camp Nou, ce samedi après-midi à l'occasion de la 9ème journée de Liga. Ousmane Dembélé, bien servi par Antoine Griezmann, a rapidement ouvert le score pour le club catalan (22ème). Quelques minutes plus tard, le natif de Mâcon, passeur décisif sur l'ouverture du score, a eu l'occasion de faire le break mais a manqué son penalty (33ème). Les Verdiblancos en ont alors profité et Antonio Sanabria a remis les deux équipes dos à dos avant la pause (45ème+2).

Au retour des vestiaires, Antoine Griezmann a enfin fait mouche en profitant d'une très belle feinte de Lionel Messi pour marquer dans le but vide (49ème). Entré à la pause, l'Argentin a ensuite réalisé le break, sur un penalty (61ème). Accrocheur, le club andalou a alors réduit la marque via Loren Moron (73ème), mais a ensuite craqué. Ainsi, Lionel Messi, d'une frappe puissante du gauche dans la surface, s'est offert le doublé (82ème), puis Pedri a alourdi l'écart avant le temps additionnel (90ème). Grâce à cette large victoire, le Barça grimpe à la 8ème place au classement (11 points, 2 matches en moins) et se relance.

Liga - 9e Journée FC Barcelone 5 - 21 - 1 Bétis Séville O. Dembélé 22'

A. Griezmann 49'

L. Messi (P.) 61'

L. Messi 82'

Pedri 90'

47' A. Sanabria

73' Loren Morón



LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 6 novembre

Elche - Celta Vigo : 1-1

Samedi 7 novembre

Huesca - SD Eibar : 1-1

FC Barcelone - Betis Séville : 5-2

18h30 : FC Séville - Osasuna

21 heures : Atlético Madrid - Cadix

Dimanche 8 novembre