Liga - Le Barça renverse le leader la Real Sociedad !

En match avancé de la 19ème journée de Liga, le FC Barcelone s'est imposé (2-1) face au leader la Real Sociedad. Grâce à cette victoire, les Blaugranas intègrent le Top 5.

Liga - 19e Journée FC Barcelone 2 - 12 - 1 Real Sociedad Jordi Alba 31'

F. de Jong 43'

27' Willian José



Le Barça s'est rattrapé. Après la défaite du week-end dernier (2-1) à Cadiz, les hommes de Koeman l'ont emporté (2-1) face aux basques de la Sociedad. Leaders de la Liga jusque là, les coéquipiers du français Robin Le Normand ont en plus ouvert le score par l'intermédiaire de William José sur corner (27ème). Dominateurs en ce début de match, les Catalans sont menés, mais pas pour longtemps. Quatre minutes plus tard, Jordi Alba égalise d'une magnifique frappe du droit (31ème). Galvanisés par cette égalisation, le Barça continue d'attaquer et Griezmann va trouver la barre (37ème). Pas en réussite, le FCB va finalement prendre les devants juste avant la mi-temps suite à un but de De Jong, d'abord invalidé pour hors-jeu, mais finalement accepté par la VAR. 2-1 et ça sera le score final. Les Blaugranas remontent donc à la cinquième place de la Liga et préparent au mieux la réception de Valence ce week-end.