Liga - Le Barça s'impose facilement face à Vigo (résumé)

Le FC Barcelone s’est facilement imposé 0-3 sur la pelouse du Celta Vigo ce soir, pour le compte de la 4ème journée de Liga. Réduits à 10 peu avant la mi-temps, les Blaugranas ont pris les trois points grâce à des buts d’Ansu Fati, Olaza (csc) et Sergi Roberto.

Liga - 4e Journée Celta Vigo 0 - 30 - 1 FC Barcelone 11' Anssumane Fati

51' L. Olaza (CSC)

95' Sergi Roberto



Sous une pluie battante le Barça est venu à bout du Celta Vigo au terme d’un match maîtrisé et ce malgré l’infériorité numérique pendant plus de 45 minutes. Le FCB enchaîne donc une deuxième victoire consécutive et met ainsi fin à l’invincibilité du Celta.

Fati marche sur l’eau, Lenglet coule

Après plusieurs phases de possession en début de match, le Barça prend rapidement l’avantage et profite d’un dégagement manqué plein axe de Murillo, ancien barcelonais. Philippe Coutinho récupère le ballon et distille une passe à destination de Fati. Le contrôle du numéro 17 élimine Joseph Aidoo et lui permet d’entrer dans la surface. En face à face avec Villar, Ansu Fati utilise son extérieur du pied droit pour donner l’avantage au Barça (11’). Troisième but en deux matchs pour le petit phénomène barcelonais qui lance son équipe. Le Celta se procure une petite occasion par l’intermédiaire d’un ancien du Barça. Dans la surface, Denis Suarez frappe à ras de terre du pied droit mais Neto s’interpose (15’). Les débats s’équilibrent ensuite et, peu avant la mi-temps, Clément Lenglet est exclu pour un deuxième carton jaune (42’). Le défenseur français laisse ses coéquipiers à 10 et c’est son compatriote français Antoine Griezmann qui en fait les frais, obligé de céder sa place.

Messi encore lui

Au retour des vestiaires le Barça s’en remet au génie de Léo Messi. L’argentin part en dribbles et efface trois défenseurs, avant de centrer. Lucas Olaza dévie le ballon qui termine dans ses propres filets (51’). Le break est fait et les Catalans croient ensuite enterrer tous les espoirs galiciens. À l’entrée de la surface, Philippe Coutinho arme une frappe du droit qui vient taper le poteau droit du portier de Vigo. Lionel Messi suit bien et ajuste Villar mais son but est refusé pour une petite position hors-jeu (60’). Le Celta trouve aussi un montant. Au rebond d’une frappe de Nolito repoussée par Neto, Baeza ouvre son pied. Sa frappe est détournée par Sergi Roberto et finit sa course sur la barre transversale (74’). En toute fin de match, Sergi Roberto viendra parapher la victoire de son équipe par une superbe reprise de volée (90'). Avec ce succès, le premier au Balaidos depuis 2015, le Barça prépare de la meilleure des manières son choc de dimanche face au FC Séville.

LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 29 septembre

Real Sociedad - Valence : 0-1

Getafe - Betis Séville : 3-0

Mercredi 30 septembre

Huesca - Atlético : 0-0

Villarreal - Alavés : 3-1

21h30 : Real Madrid - Valladolid 1-0

21h30 : Eibar - Elche 0-1

Lundi 1er octobre