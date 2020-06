Liga - Le Barça s'impose tranquillement face à Leganés et met la pression sur le Real

Le FC Barcelone s'est tranquillement imposé ce mardi en fin de soirée face à Leganés (2-0) dans le cadre de la 29e journée de Liga. Dominateurs sans être flamboyants, les locaux ont facilement pris le dessus sur la nouvelle lanterne rouge du championnat. Avec une possession largement supérieure (75%), mais souvent stérile en première mi-temps, le Barça a mis du temps pour ouvrir le score. L'éclat de la soirée est ainsi venu du jeune Ansu Fati en fin de première mi-temps (42e), qui sur la première frappe cadrée de son équipe trouvait le chemin des filets d'une superbe enroulée.

En seconde mi-temps les Blaugrana se montraient un peu plus insistants et pensaient faire le break par Antoine Griezmann (64e) mais le but du Français était refusé pour un hors-jeu de Nelson Semedo au départ de l'action. Quelques minutes plus tard, Lionel Messi permettait finalement à son équipe de doubler la mise sur penalty (69e). Le Barça n'a une fois de plus pas été flamboyant et a semblé encore en rodage mais a fait le nécessaire pour prendre cinq points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga et consolider sa première place avant un déplacement périlleux à Séville lors de la prochaine journée. Leganès de son côté est désormais dernier du championnat, à trois points du premier non relégable.

Plus tôt dans la journée, Villarreal s'est imposé sur la plus petite des marges face à Majorque (1-0) et se replace dans la course à la Ligue Europa. Getafe de son côté a du mal à retrouver le rythme depuis la reprise et enchaîne une deuxième contre-performance en concédant le nul face à l'Espanyol Barcelone (0-0). Le club du sud de Madrid stagne au cinquième rang, tandis que le club catalan est 19ème.

Liga - 29e Journée FC Barcelone 2 - 01 - 0 Leganes Anssumane Fati 42'

L. Messi (P.) 69'



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE LIGA

Lundi 15 juin

Levante - FC Séville : 1-1

Betis Séville - Grenade : 2-2

Mardi 16 juin

Getafe - Espanyol Barcelone : 0-0

Villarreal CF - Real Majorque : 1-0

FC Barcelone - CD Leganés : 2-0

Mercredi 17 juin

19h30 : Eibar - Athletic Bilbao

19h30 : Real Valladolid - Celta Vigo

22h : Osasuna - Atlético Madrid

Jeudi 18 juin