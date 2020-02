Liga - Le Barça se relève face à Levante

Battu à Valence lors de la dernière journée (2-0), le FC Barcelone a redressé la barre en dominant sans forcer Levante (2-1), ce dimanche au Nou Camp. La victoire s’est dessinée à la demi-heure de jeu, en l’espace d’une minute, sur deux buts du jeune Ansu Fati (17 ans). Le petit ailier espagnol, en convertissant deux offrandes de Messi, du droit puis du gauche, est ainsi devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Liga au XIe siècle. L’autre membre du trident offensif, Antoine Griezmann, a connu un match plus laborieux, manquant le cadre de près à deux reprises (18ème et 44ème). Le français, sorti peu après l'heure de jeu par Quique Setién, n’a marqué que 3 buts sur ses 12 derniers matchs de championnat...

En gestion, Piqué et ses coéquipiers ont concédé énormément d’occasions dans le deuxième acte et si Ter Stegen a été brillant pour repousser les tentatives de Morales (53ème), Melero (55ème) et Hernani (66ème), le gardien allemand s’est fait surprendre par une frappe déviée de Rochina dans le temps additionnel (90ème+2). Grâce à ces trois points, le Barça revient à trois longueurs du Real, qui avait provisoirement pris le large en remportant le derby madrilène samedi (1-0). Le surprenant Getafe complète le podium, avec tout de même dix points de retard sur le leader merengue, après sa victoire (0-2) à Bilbao plus tôt dans la journée.

Liga - 22e Journée FC Barcelone 2 - 12 - 0 Levante Anssumane Fati 30'

Anssumane Fati 31'

90' +2 Rubén Rochina



LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 1 février

Grenade - Espanyol Barcelone : 2-1

Real Madrid - Atlético Madrid : 1-0

Real Majorque - Real Valladolid : 0-1

Valence CF - Celta Vigo : 1-0

Dimanche 2 février