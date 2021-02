Liga - Le Barça se reprend face à Elche

Le FC Barcelone retrouve le goût de la victoire, après deux faux pas face au PSG (1-4) et Cadiz (1-1). En match en retard de la 1ère journée de Liga, les Catalans ont sorti une première mi-temps bien terne, avant de faire le travail au retour des vestiaires. Lionel Messi, comme toujours, a porté les siens vers la victoire en s'offrant un doublé (48ème, 69ème). Son deuxième but est d'ailleurs un petit bijou, entre son enchainement pour conclure et la percée de Frenkie de Jong pour faire la différence. Enfin, à la 73ème minute, Jordi Alba a fermé définitivement les débats en marquant le troisième but. Au classement, les hommes de Koeman restent troisièmes, mais recollent à 2 points du Real (2ème) et 5 de l'Atlético (1er, avec un match en moins).

Liga - 1e Journée FC Barcelone 3 - 00 - 0 Elche L. Messi 48'

L. Messi 68'

Jordi Alba 73'