Liga - Le Barça vient à bout de l'Espanyol et met la pression sur le Real

Que ce soit pour le FC Barcelone, à la lutte pour le titre, ou l'Espanyol de Barcelone, en position de relégable, la victoire dans le derby catalan était presque impérative. Et les Blaugrana, pas forcément flamboyant dans le jeu, ont réussi à arracher la victoire (1-0). Face aux enjeux du classement, la première période s'est montrée peu emballante, voire ennuyante. Le Barça, malade dans le jeu, a confirmé les difficultés apparues depuis plusieurs semaines maintenant en montrant d'énormes difficultés à créer du jeu. Résultat, aucune frappe cadrée à l'horizon dans le premier acte et Marc-André ter Stegen a du se déployer pour sauver le Barça juste avant la pause (44ème) avec une parade peu académique du genou, suivi d'un poteau de Vila.

Au retour des vestiaires, le rythme s'emballe et les cartons rouges défilent ! Le jeune Ansu Fati (17 ans), entré en jeu à la mi-temps pour apporter le danger sur les cages adverses, ne passe que quatre minutes sur le terrain avant d'être expulsé pour une vilaine semelle (50ème). Trois minutes plus tard, c'est au tour de l'Espanyol de perdre un joueur sur carton rouge (Lozano) pour le même genre de geste. À dix contre dix, le Barça finit par trouver la faille grâce à une action de la MSG ! Griezmann, dans la surface, trouve Lionel Messi en première intention avec une talonnade, qui tente de glisser le ballon à Suarez. Si le centre de la Pulga est déviée, l'Uruguayen parvient tout de même à récupérer le cuir et l'expédie au fond des filets (56ème). Le Barça fait mouche sur sa première frappe cadrée et arrache un succès précieux pour la lutte pour le titre ! En effet, les hommes de Quique Setién reviennent à un point du Real Madrid, qui a un match de retard. L'Espanyol, de son côté, est dernier du championnat avec 5 points de retard sur le premier non-relégable, malgré un match d'avance.

Liga - 35e Journée FC Barcelone 1 - 00 - 0 Espanyol Barcelone L. Suárez 56'



LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 7 juillet

Valence - Valladolid : 2-1

Celta Vigo - Atlético Madrid : 1-1

Mercredi 8 juillet

Getafe - Villarreal : 1-3

Betis Séville - Osasuna : 3-0

FC Barcelone - Espanyol Barcelone : 1-0

Jeudi 9 juillet

19h30 : Majorque - Levante

19h30 : Eibar - Leganés

22h : Athletic Bilbao - FC Séville

Vendredi 10 juillet