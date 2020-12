Liga - Le FC Barcelone bute sur Eibar !

À l'occasion de la 16e journée de Liga, le FC Barcelone a accueilli Eibar ce mardi soir. Les Catalans, longtemps tenus en échec, ont concédé le match nul (1-1).

Le Barça, sans Messi ce soir, a eu rapidement une opportunité d'ouvrir le score. En effet, suite à une faute sur Ronald Araujo et une intervention de la VAR, l'arbitre a désigné le point de pénalty. C'est Martin Braithwaite qui s'est chargé de la sentence, mais le Danois a tiré à côté du but de Dmitrovic (8e). Pas de chance ce soir pour Braithwaite, car il a cru ensuite enfin ouvrir le score pour son équipe suite à un bon centre de Firpo, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (25e). Les deux équipes n'ont pas réussi à inscrire un but avant la mi-temps, et sont donc revenues au vestiaires dos à dos (0-0).

Dans le second acte, ce sont les visiteurs qui ont réussi à prendre l'ascendant. Suite à une énorme erreur de Ronald Araujo au milieu du terrain, Kike Garcia lui a pris le ballon et a foncé vers le but. L'attaquant d'Eibar s'est ensuite appliqué et a trompé Ter Stegen, pour permettre aux siens d'ouvrir le score (0-1, 58e). La réaction des Blaugrana a été rapide. Très en vue depuis son entrée en jeu à la mi-temps, Ousmane Dembélé a égalisé pour le Barça. Après un centre de Firpo, le Français a repris le ballon du plat du pied et a battu le portier d'Eibar, Dmitrovic (1-1, 68e). Ni le Barça, ni Eibar n'a réussi à faire la différence ensuite. Avec ce match nul (1-1), les hommes de Ronald Koeman sont 6es (22 points), tandis qu'Eibar est 14e (16 points).

LES RÉSULTATS DE LA 16E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 29 décembre

FC Séville - Villarreal CF : 2-0

FC Barcelone - SD Eibar : 1-1

21h30 : Cadix - Real Valladolid

21h30 : Levante - Betis Séville

Mercredi 30 décembre

17 heures : Grenade - Valence CF

19h15 : Atlético Madrid - Getafe

19h15 : Celta Vigo - Huesca

21h30 : Elche - Real Madrid

Mercredi 31 décembre