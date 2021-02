Liga - Le FC Barcelone fait le boulot face à Séville

Le FC Barcelone s'est imposé (0-2) face au FC Séville lors de la 25ème journée de Liga. Si pour une fois la possession du ballon était plus partagée que d'habitude lorsque les Catalans sont sur la pelouse (54% pour le Barça) les Sévillans ne sont jamais parvenus à réellement mettre en danger Ter Stegen (2 tirs cadrés). Alors que le début de rencontre est assez poussif des deux côtés, il faut attendre la demi-heure de jeu pour enfin voir une occasion et celle-ci fait mouche. Lancé en profondeur par Lionel Messi, Ousmane Dembélé résiste au retour de Diego Carlos et se présente face à Bono, avant d'ajuster le portier d'une frappe croisée du gauche (29ème). L'international français permet aux siens de mener logiquement à la mi-temps.

Au retour du vestiaire, les hommes de Julen Lopetegui n'arrivent toujours pas à rentrer dans ce match et il faut attendre les dernières minutes pour voir les Sevillistas mettre en alerte la défense barcelonaise. Youssef En-Nesyri est servi dos au but dans la surface. Il se retourne et vient égaliser d'une frappe à ras de terre (79ème). Mais l'arbitre de la rencontre veillait au grain et a vu que l'international marocain s'était aidé de la main pour contrôler le ballon. Quelques minutes plus tard, sur une attaque placée, Lionel Messi combine avec Ilaix Moriba et vient percuter dans l'axe. Il élimine Diego Carlos d'un crochet du gauche puis vient buter sur Bono une première fois avant de récupérer le cuir et faire le break (85ème). Grâce à cette victoire, la formation de Ronald Koeman (2ème, 53 points) met la pression aux deux équipes madrilènes et se retrouve à seulement deux points de la premières place. Le FC Séville (4ème, 48 points), de son côté, s'éloigne du podium mais conserve sept points d'avance sur la Real Sociedad qui est cinquième.

