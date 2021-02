Liga - Le FC Barcelone se fait accrocher par Cádiz en fin de match

Le FC Barcelone s'est fait accrocher (1-1) sur sa pelouse par Cádiz lors de la 24ème journée de Liga. Une rencontre entièrement dominée par les Blaugrana qui ont privé de ballon leur adversaire du jour (81% de possession). Après s'être longtemps heurté au bloc bas des hommes d'Alvaro Cervera, le Barça a obtenu un penalty grâce à Pedri qui s'est fait faucher par Isaac Carcelén. Lionel Messi s'est chargé de le tirer et a ouvert le score en ouvrant son pied gauche et prenant à contre-pied Jeremías Ledesma.

Malgré de nombreuses tentatives (20 frappes), les Catalans ne sont jamais parvenus à faire le break et l'ont payé en toute fin de match. Avant de renter dans le temps additionnel, Clément Lenglet arrive en retard sur Sobrino en plein coeur de la surface de réparation et concède un penalty. Alex Fernandez croise sa frappe du droit et bat Ter Stegen qui était parti du bon côté (89ème). Le FC Barcelone reste sur la dernière marche du podium (3ème, 47 points) et compte désormais huit points de retard sur la première place. Càdiz (14ème, 25 points) s'éloigne un petit peu de la zone rouge et prend quatre points d'avance sur le premier relégable.