Liga - Le FC Barcelone vient à bout du Betis

Le FC Barcelone a tremblé sur la pelouse du Betis Séville mais s'en est finalement sorti (2-3), à l'occasion de la 23ème journée de Liga. La partie a très mal commencé pour les Blaugrana avec un penalty concédé suite à une main de Lenglet, puis transformé par Canales (6e). Fekir et Messi se sont livrés un match dans le match et La Pulga a répondu au penalty obtenu par le Français en offrant un caviar pour De Jong, lequel a égalisé quelques minutes après l'ouverture du score (9e). Peu avant la demi-heure de jeu, Fekir a redonné l'avantage à son équipe d'un tir croisé parfaitement placé (26e). Intenable, l'ancien lyonnais a également provoqué trois cartons jaunes en l'espace de 32 minutes.

Dans le temps additionnel, Messi a déposé un coup franc sur Busquets qui a pu égaliser une seconde fois en faveur du Barça (45e+3). Plus entreprenant en seconde période, le Barça a repris l'avantage grâce à un but de la tête de Lenglet sur un nouveau coup franc botté par Messi (72e) ! Quelques mintues plus tard, Nabil Fekir a explosé. Averti pour une faute sur Lenglet, il a ensuite contesté et reçu un second jaune synonyme d'expulsion (76e). Il a rapidement été imité par un autre français, Lenglet, expulsé suite à un second avertissement reçu après une faute sur Joaquin (79e). Le tableau d'affichage, lui, n'a plus évolué et le FC Barcelone s'impose. Il revient à trois points du Real Madrid alors que le Betis est 13ème.

Liga - 23e Journée Bétis Séville 2 - 32 - 2 FC Barcelone Canales (P.) 6'

N. Fekir 26'

9' F. de Jong

45' +3 Busquets

72' C. Lenglet



LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 7 février

Deportivo Alavés - Eibar : 2-1

Samedi 8 février

Levante - Leganés : 2-0

Getafe - Valence CF : 3-0

Real Valladolid - Villarreal CF : 1-1

Atlético Madrid - Grenade : 1-0

Dimanche 9 février

Espanyol Barcelone - Real Majorque : 1-0

Real Sociedad - Athletic Bilbao : 2-1

Osasuna - Real Madrid : 1-4

Celta Vigo - FC Séville : 2-1

Betis Séville - FC Barcelone : 2-3