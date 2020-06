Liga - Le FC Séville rate le coche à Levante

Maître de son sujet dans le derby remporté face au Betis (2-0) jeudi soir dernier, le FC Séville a eu plus de mal sur la pelouse de Levante. En effet, ce lundi soir, en ouverture de la 29ème journée de Liga, le club andalou a concédé le partage des points (1-1). Les coéquipiers de Lucas Ocampos avaient pourtant ouvert le score quelques secondes après la reprise, grâce à leur international néerlandais, Luuk De Jong (46ème). Mais les joueurs de la banlieue de Valence sont parvenus à recoller dans les dernières minutes de la partie sur un but contre son camp inscrit par l'ancien joueur nantais, Diego Carlos (87ème). Suite à ce score de parité, la formation de Julen Lopetegui reste à la troisième place du classement (51 points) mais rate l'occasion de prendre le large sur ses concurrents directs au podium. De son côté, avec 35 unités au compteur, Levante pointe au douzième rang et se rapproche d'un maintien tranquille.

Liga - 29e Journée Levante 1 - 10 - 0 FC Seville Diego Carlos (CSC) 87'

46' L. de Jong



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE LIGA

Lundi 15 juin

Levante - FC Séville : 1-1

22h : Betis Séville - Grenade

Mardi 16 juin

19h30 : Getafe - Espanyol Barcelone

19h30 : Villarreal CF - Real Majorque

22h : FC Barcelone - CD Leganés

Mercredi 17 juin

19h30 : Eibar - Athletic Bilbao

19h30 : Real Valladolid - Celta Vigo

22h : Osasuna - Atlético Madrid

Jeudi 18 juin