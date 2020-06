Liga - Le FC Séville retrouve la victoire à Leganés

Après un enchaînement de quatre matchs nuls, qui lui ont coûté sa place sur le podium au profit de l'Atlético Madrid, le FC Séville a renoué avec la victoire, ce mardi sur la pelouse de Leganés. Un succès 0-3 acquis grâce à Oliver Torres, auteur d'un doublé en un peu plus de dix minutes dans le premier acte (23e et 35e). Munir El Haddadi a clos la marque en fin de match (82e). Grâce à ces trois points, le club andalou (4e) est revenu à une longueur de l'Atlético (3e), qui se déplace depuis 22h sur le terrain du Barça (2e).

À l'autre bout du classement, Leganés est presque condamné, 19e et avant-dernier, avec une longueur d'avance sur l'Espanyol Barcelone (20e) et neuf de retard sur le premier non-relégable, le Celta Vigo (17e). Un peu plus tôt dans la soirée, le Real Majorque (18e) a maintenu un mince espoir de maintien en étrillant, justement, le Celta (5-1), pour revenir à cinq longueurs de son adversaire du soir.

Liga - 33e Journée Leganes 0 - 30 - 2 FC Seville 23' Óliver Torres

35' Óliver Torres

82' Munir El Haddadi



LES RÉSULTATS DE LA 33E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 30 juin

Real Majorque - Celta Vigo : 5-1

Leganés - FC Séville : 0-3

22h : FC Barcelone - Atlético Madrid (en cours)

Mercredi 1er juillet

19h30 : Deportivo Alavés - Grenade

19h30 : Valence - Athletic Bilbao

22h : Real Valladolid - Levante

22h : Betis Séville - Villarreal

Jeudi 2 juillet