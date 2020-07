Liga - Le match de la dernière chance pour le Barça

A quatre points du Real Madrid, le FC Barcelone s'apprête à disputer ce soir (22h00) le match le plus important de sa fin de saison. Sur la pelouse de Villarreal, les Catalans devront impérativement gagner, ce qu'ils n'ont plus réussi à faire depuis deux matchs (nuls 2-2 contre le Celta Vigo et l'Atlético Madrid). Alors que les Merengue se déplacent à Bilbao (17h00) également aujourd'hui, le Barça n'a plus le droit à l'erreur.

Pour tenter de changer sa dynamique très négative depuis le retour du confinement (3 victoires, 3 nuls), l'entraîneur Quique Setién pourrait relancer Antoine Griezmann (29 ans) dans le onze de départ. Le Français a enchaîné deux matchs sur le banc de touche, et a été ciblé comme l'élément clé par le Mundo Deportivo pour inverser la tendance. "Maintenant ou jamais" indique le quotidien catalan. L'heure est de reprendre des points pour Barcelone, ou sinon le Real s'en ira vers un trente-quatrième titre de champion d'Espagne.

La composition probable de Barcelone contre Villarreal :

Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Riqui Puig, Rakitic - Messi, Suárez, Griezmann.