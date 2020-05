Liga - Le protocole de reprise fait débat chez les joueurs

Samedi, le conseil supérieur du Sport (CSD) et le ministère espagnol de la Santé ont dévoilé un imposant document de plus d'une vingtaine de pages qui correspond au protocole de reprise pour les athlètes de haut niveau. Celui-ci se décompose en quatre phases distinctes et s'applique aux entraînements et aux compétitions. Mais d'après les informations révélées par Sport ce dimanche, de nombreux joueurs de Liga sont agacés par certaines mesures.

La plus controversée d'entre elles est celle qui recommande aux clubs de rassembler leurs joueurs dans un même endroit tel qu'un hôtel ou un centre d'entraînement. Les joueurs devraient y séjourner pour une durée indéterminée et seraient donc éloignés de leur famille. De plus, alors que l'hypothèse d'ouvrir un espace public spécialement pour les joueurs est avancée, ces derniers ne souhaitent pas être privilégiés par rapport au reste de la population. Dans cette même optique, ils ne sont pas emballés à l'idée d'être testés régulièrement alors que ces tests pourraient être utilisés sur des personnes plus vulnérables.