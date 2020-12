Liga - Le Real fait tomber l'Atlético et s'offre le derby de Madrid

L'Atlético tombe enfin ! Leaders de la Liga et encore invaincus avant ce soir, les Colchoneros se sont inclinés face au rival, le Real Madrid, au centre d'entrainement de la Casa Blanca. Dès les premières minutes, les hommes de Diego Simeone ont été dominés par ceux de Zinédine Zidane, encore galvanisés de leur première place en LDC arrachée mercredi. Casemiro a ouvert le score à la 15ème minute pour le Real sur corner, d'une tête imparable. Avant ça, Benzema s'est illustré en touchant le poteau (10ème).

Les Colchoneros n'y sont pas, Luis Suarez (sorti à la 72ème) et Joao Felix (sorti à la 59ème) sont même remplacés très tôt dans la rencontre, et le Real va doubler la mise à l'heure de jeu. Sur une frappe de Dani Carvajal sur le poteau, Jan Oblak ne peut rien faire et son dos permet au ballon de rentrer dans ses propres filets (62ème). Au classement, l'Atlético reste premier de Liga mais le Real recolle à 3 points seulement.

Liga - 13e Journée Real Madrid 2 - 01 - 0 Atlético Madrid Casemiro 15'

J. Oblak (CSC) 63'



LES RÉSULTATS DE LA 13E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 11 décembre

Valladolid - Osasuna : 3-2

Samedi 12 décembre

Valence - Athletic - Bilbao : 2-2

Getafe - Seville : 0-1

Huesca - Alavés : 1-0

Real Madrid - Atlético Madrid : 2-0

Dimanche 13 décembre