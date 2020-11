Liga - Le Real Madrid accroché par Villarreal

La trêve internationale n'a pas permis au Real Madrid de se remettre la tête à l'endroit. Étrillés par le Valence CF (4-1) avant la coupure, les protégés de Zinedine Zidane n'ont pu faire mieux que match nul sur la pelouse du Villarreal CF (1-1), ce samedi après-midi lors de la 10ème journée de Liga. La Casa Blanca, privée de Sergio Ramos et Karim Benzema, notamment, a pourtant parfaitement entamé cette rencontre en ouvrant la marque de manière précoce grâce à Mariano Diaz, buteur à la réception d'un centre de Dani Carvajal (2ème). Mais le sous-marin jaune n'a pas rendu les armes et est parvenu à recoller à l'entame du dernier quart d'heure de jeu sur un penalty concédé par Thibaut Courtois et transformé par Gerard Moreno (76ème). Au classement, suite à ce résultat de parité, le Real Madrid stagne à la quatrième place (17 points, un match en moins), tandis que le Villarreal CF conserve son deuxième rang (19 points).

Liga - 10e Journée Villarreal 1 - 10 - 1 Real Madrid Gerard Moreno (P.) 76'

2' M. Díaz



