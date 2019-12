Liga - Le Real Madrid arrache le nul à Valence mais rate le coche !

A quelques jours du Clasico, le Real Madrid avait l'opportunité de prendre seul les commandes de la Liga ce dimanche en cas de victoire à Valence, puisque le FC Barcelone a concédé le nul face à la Real Sociedad samedi après-midi (2-2). Mais les madrilènes n'en ont pas profité en concédant le nul à Mestalla (1-1). Malgré une excellente entame de match, les merengue n'ont pas converti leur domination par un but. Peu à peu, l'équipe Che s'est enhardie et les débats se sont équilibrés. Rodrigo et ses coéquipiers ont même pris un léger ascendant lors de la deuxième période.

Mais à l'inverse du Real, Valence n'a pas eu besoin de beaucoup d'opportunités pour faire la différence. Après un débordement côté droit, Wass a centré en retrait pour Soler. A bout portant, ce dernier a conclu (78e). Dans les arrêts de jeu, Jovic a pensé égaliser mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (90e+3) ! Le slogan du club madrilène "hasta el final (jusqu'au bout)" était alors parfaitement adapté puisque Karim Benzema a égalisé à la dernière seconde en profitant d'un cafouillage après une tête de Courtois, monté sur un ultime corner (90e+5) ! Le Real sauve donc les meubles mais ne profite pas de l'occasion pour occuper seul la tête du championnat. Place désormais au Clasico, mercredi soir, au Camp Nou (20h00).

Liga - 17e Journée Valence 1 - 10 - 0 Real Madrid Carlos Soler 78'

90' +5 K. Benzema



LES RÉSULTATS DE LA 17E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 13 décembre

Deportivo Alavés - Leganés : 1-1

Samedi 14 décembre

Grenade - Levante : 1-2

Real Sociedad - FC Barcelone : 2-2

Athletic Bilbao - Eibar : 0-0

Atlético de Madrid - Osasuna : 2-0

Dimanche 15 décembre

Getafe - Real Valladolid : 2-0

Celta Vigo - Real Majorque : 2-2

Espanyol Barcelone - Bétis Séville : 2-2

FC Séville - Villarreal CF : 1-2

Valence CF - Real Madrid : 1-1