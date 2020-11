Liga - Le Real Madrid chute à domicile contre Alavés

Ce samedi soir, dans le cadre de la 11e journée de Liga, le Real Madrid a reçu Alavés. La soirée a très mal commencé pour les Madrilènes, car Lucas Pérez a ouvert le score sur pénalty pour les visiteurs, suite à une faute de Nacho dans la surface (0-1, 5e). De plus, Eden Hazard est sorti sur blessure et a cédé sa place à Rodrygo peu avant la première demie heure de jeu (28e), ce qui n'a pas arrangé les affaires des hommes de Zinédine Zidane. Ces derniers sont donc rentrés au vestiaire menés au score (0-1).

Dans le second acte, les Merengues ont été refroidis très rapidement. En effet, Joselu a doublé la mise pour Alavés et a fait le break pour son équipe (0-2, 49e). La Casa Blanca, malgré plusieurs changements opérés par Zidane et la réduction de l'écart en fin de match de Casemiro sur corner (1-2, 86e), n'a pas su inverser la tendance et remporter ce match, ou obtenir un point du match nul. Avec cette défaite (1-2), le Real Madrid (17 points) a pris 6 points de retard sur le leader de la Liga, la Real Sociedad (23 points), tandis que son adversaire du soir Alavés a grimpé à la 8e place (13 points).

LES RÉSULTATS DE LA 12E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 20 novembre

Real Valladolid - Levante : 1 - 1

Samedi 21 novembre

Elche - Cadix : 1 - 1

Valence - Atlético Madrid : 0 - 1

Huesca - FC Séville : 0 - 1

Real Madrid - Deportivo Alavés : 1 - 2

Dimanche 22 novembre

14 heures : FC Barcelone - Osasuna

16h15 : Getafe - Athletic Bilbao

18h30 : Celta Vigo - Grenade

21 heures : Real Sociedad - Villarreal

Lundi 23 novembre