Liga - Le Real Madrid domine Grenade et fonce vers le titre !

Le titre se rapproche à grand pas pour le Real Madrid ! Ce lundi soir, en clôture de la 36ème journée de Liga, la Casa Blanca s'est imposée sur la pelouse de Grenade (1-2). Dans cette partie, les protégés de Zinedine Zidane ont très rapidement fait la différence grâce à des bijoux français. Ferland Mendy a d'abord ouvert le score d'un golazo (10ème). Puis, quelques petites minutes plus tard, Karim Benzema y est allé de son petit but, inscrit à l'issue d'un nouvel enchaînement dont il a le secret (16ème). Si la seconde période a été bien moins maîtrisée, la preuve avec la réduction du score locale signée Darwin Machís (50ème), le Real Madrid a tenu bon pour glaner son 25ème succès de l'exercice.

Une victoire, la neuvième de rang, qui permet à la Maison Blanche de conforter sa première place au classement (83 points) et de reprendre quatre unités d'avance sur le FC Barcelone, deuxième (79 points). À deux journées du terme, le Real Madrid est plus proche que jamais d'une nouvelle couronne. Une victoire ce jeudi soir (21 heures) à la maison contre le Villarreal CF et le titre sera assuré ! Deux matches nuls lors des deux dernières rencontres pourraient même être suffisants pour les Madrilènes, qui, sauf énorme revirement de situation, peuvent légitimement déjà se préparer à sabrer le champagne.

Liga - 36e Journée Grenade 1 - 20 - 2 Real Madrid D. Machís 50'

10' F. Mendy

16' K. Benzema



LES RÉSULTATS DE LA 36E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 11 juillet

Osasuna - Celta Vigo : 2-1

Real Valladolid - FC Barcelone : 0-1

Atlético Madrid - Betis Séville : 1-0

Dimanche 12 juillet

Espanyol Barcelone - SD Eibar : 0-2

Levante - Athletic Bilbao : 1-2

CD Leganés - Valence CF : 1-0

FC Séville - Real Majorque : 2-0

Lundi 13 juillet