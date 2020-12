Liga - Le Real Madrid enchaine encore face à Grenade

Quatrième victoire consécutive pour le Real Madrid. À domicile face à Grenade, les hommes de Zinédine Zidane se sont imposés 2-0 grâce à deux buts en seconde mi-temps, de Casemiro (56ème) et de Karim Benzema (90+4ème). Le milieu brésilien est à la conclusion d'une bonne action initiée entre Ferland Mendy et Marco Asensio. L'Espagnol adresse d'ailleurs un bon centre pour l'Auriverde, qui se projette dans la surface pour terminer de la tête à bout portant. Juste avant le but, Asensio était tout proche d'ouvrir la marque avec une super inspiration : une talonnade aérienne croisée. Mais sa tentative s'est écrasée sur le poteau. En toute fin de match, Karim Benzema a scellé la fin de match avec le deuxième but madrilène.

Liga - 15e Journée Real Madrid 2 - 00 - 0 Grenade Casemiro 57'

K. Benzema 93'



LES RÉSULTATS DE LA 15E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 22 décembre

Elche - Osasuna : 2-2

Valence CF - FC Séville : 0-1

Real Sociedad - Atlético Madrid : 0-2

Huesca - Levante : 1-1

Real Valladolid - FC Barcelone : 0-3

Villarreal CF - Athletic Bilbao : 1-1

Mercredi 23 décembre